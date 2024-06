El consejo de Angelina Jolie a todo el que esté pasando un mal momento

Esta semana se hacía viral una respuesta de Angelina Jolie a la pregunta "¿qué consejo le darías a una persona que está pasando por momentos difíciles?". Ok, dejemos por un momento a los compañeros del Wall Street Journal esperando la respuesta y volvamos a los 90, cuando una veinteañera Jolie lidia con una serie de demonios internos y considera seriamente el suicidio. Faltan algunos años para 'Inocencia interrumpida' el Oscar, el trabajo humanitario con Acnur, Brad Pitt, los seis hijos, el divorcio y el Atelier Jolie. Inconsciente de todo eso, Angelina se quiere matar pero no quiere hacer sufrir a su madre, ni a nadie, haciéndoles sentir culpables. Entonces decide que la mejor forma de borrarse del mapa es contratar un sicario.

"Esto va a parecer una locura, pero hubo un momento en que iba a contratar a alguien para que me matara", le dijo en una entrevista a IMDB en una entrevista. De hecho, se supone que lo hizo. En otra entrevista con 'The Face' la actriz comentó que realmente no era difícil encontrar sicarios en Nueva York, que había logrado contactar con uno y que incluso tenía una estrategia para sacar el dinero para pagarle sin levantar sospechas en el banco. El sicario, sin embargo "era una persona bastante decente y me preguntó si podía pensarlo y volver a llamarlo en dos meses", explicaba en la entrevista. Esos dos meses de reflexión "regalados" por un asesino a sueldo, le salvaron la vida.

Bien, después de esta breve elipsis volvamos a la respuesta viral de Jolie para las personas que están atravesando por momentos difíciles.

El consejo

"Simplemente, pasa por eso... Métete de lleno -dice Jolie, que cumplía 49 años esta semana-. No lo evites, siente lo que tengas que sentir. Luego atraviésalo y sal por el otro extremo". Jolie sugiere con esto que es preferible enfrentar plenamente un problema, por doloroso que sea, que guardártelo dentro o no confrontarlo. Un consejo que refrendaría cualquier psicólogo en el sentido de que los asuntos no resueltos suelen crear heridas internas, mientras que asumir y aceptar nuestros dilemas es un buen punto de partida para su resolución. "En muchas de esas situaciones ni siquiera tienes capacidad de elección -continúa Jolie-, así que no te detienes a pensar en cómo atraviesas el fuego, solo lo atraviesas". Nota mental añadida desde esta redacción: si contratas un sicario asegúrate de que sea uno con una fuerte estructura moral.

Por otro lado, la actriz asegura también que una gran fuente de fortaleza para ella son sus hijos. En parte porque "son lo mejor de mí" y solo estar con ellos me hace sentir mejor", y en parte porque "son muy distintos, pero he aprendido muchas cosas de cada uno de ellos. Tenerlos cerca me hace sentir más fuerte", señala.