Jon Hamm y la mejor lección que ha aprendido en su carrera: "Me hubiese gustado saberla antes"

En ese contexto, Hamm se ha referido a "la lección más importante que he aprendido en estos años de carrera y la que me hubiera aprendido antes". Dicha enseñanza no es, para Hamm, otra que el permitirse decir no. "Llegas a cierto punto en el que todo el mundo parece querer tirar de tí hacia muchas direcciones -ha explicado-. Hacia este lado o hacia el otro... Y simplemente tienes que recordar que puedes decir "no"y entonces todo se relaja y puede decir "hagamos esto y esto". Y te das cuenta de que realmente no necesitas hacer las otras siete cosas que te están pidiendo que hagas".