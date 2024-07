La vida esconde paradojas . Nos pasamos el tiempo eligiendo cosas, situaciones y personas . En ese proceso, siempre hacemos la salvedad de que a la familia no se la elige . Hay que asumirla, una manera elegante de decir que 'cargamos' con ella . De ahí que en los últimos tiempos sea tan importante el concepto de la familia elegida, el entorno de personas que hemos querido para nosotros. De alguna forma, estamos diciendo que si hemos consentido que esas personas entren en nuestro círculo, son más valiosas respecto a la familia que tenemos 'por defecto'.

La pregunta es si nos sentimos menos bien con alguien al no haberlo elegido como compañía. Se trata de una pregunta envenenada porque, pensándolo bien, ninguna persona se elige a sí misma para convivir o tener una relación estrecha. No nos hemos elegido y quizá ni siquiera nos gustamos. ¿Puede ser esa la causa de la infelicidad? Partiendo de esta base, el profesor de Harvard y experto en felicidad Arthur Brooks comparte las claves para lograr llevarse bien con uno mismo .

Lo que propone Arthur Brooks es no dejarse engullir por las circunstancias . Primero, hay que analizarlas muy bien y ver si hay posibilidad real de cambio o mejora. Aquí es importante que las expectativas sean realistas , pero la buena noticia es que cada persona es libre de decidir si opta por cambiar las circunstancias o la manera en la que esas circunstancias le afectan.

Es cierto que hace millones de años no había tiempo en una situación crítica para pensar. Había que huir para evitar ser devorado por el depredador. Afortunadamente, no es ya el caso. Para ser felices con nosotros mismos, según señala el experto de Harvard, hay que dejar los mecanismos adaptativos malos: la rumiación, la culpabilidad o las conductas autodestructivas como la ingesta de alcohol, drogas o cualquier hábito que nos dañe. Si una situación nos molesta, analicémosla por escrito, relativicémosla (seguramente no es nada personal y le ocurre a más personas) y elige aceptarla sin concederle demasiado crédito o poder sobre ti. Cada persona es mucho más que su circunstancia.