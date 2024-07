La solastalgia o volver al pueblo en verano y darte cuenta de que has perdido el entorno al que pertenecías

Solastalgia viene de la conjunción de dos términos, 'solacium' (comodidad) y la raíz griega –'algia' (dolor), es pues, básicamente una incomodidad, aunque como le decía esta misma semana la bióloga Teresa Franquesa Codinach a El País, fue el filósofo Glenn Albrecht el que dibujó el significado más empleado hoy en día: "Albrecht estudió unos valles australianos repletos de minas y destacó la profunda angustia que sufría la población local ante la erosión del relieve y el paisaje. Estos vecinos, desde la realización de las excavaciones, ya no tenían el mismo sentido de pertenencia, sentían que no eran de ningún sitio. Albrecht llamó a esta sensación con la palabra solastalgia, que ahora en verano también puede ser la tristeza de volver al pueblo en vacaciones y ver que has perdido el entorno al que sientes que pertenecías después de una brutal sequía o tras la desaparición del glaciar de la montaña que siempre visitabas".