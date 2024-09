Tras el éxito de 'Rodeado de idiotas', el coach alerta en su nueva obra de un patrón de comportamiento guiado por la mentira y la manipulación

Detectar, esquivar y protegernos de las relaciones tóxicas, sin morir en el intento, es el objetivo de 'Rodeados de narcisistas' (Planeta), el nuevo libro de Thomas Erikson. Tras el éxito de 'Rodeado de idiotas' , con 10 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, el experto y coach en lenguaje corporal nos alerta en esta obra de un patrón de comportamiento, guiado por la mentira y la manipulación, más común de lo que parece. Para Erikson, los narcisistas son legión y hacen mucho daño. ¿Cómo identificarlos y esquivarlos? El autor comparte las claves en esta entrevista.

¿Por qué son tan peligrosos los narcisistas?

Porque rompen a las personas, utilizan a las personas, dañan, roban, manipulan su entorno. Son malas personas y, por lo tanto, pueden ser muy muy peligrosas. Todo eso son comportamientos negativos que no deben ser tolerados. Si todos los narcisistas se juntaran, podrían crear un caos y a veces lo hacen. La cultura de la cancelación es uno de esos ejemplos de narcisismo colectivo.

¿Qué pistas nos indican que estamos ante un narcisista? ¿Cómo podemos descubrirles?

Algo muy habitual en las parejas es que culpan al otro. La otra persona siempre tiene la culpa de lo que haya sucedido. Si algo se rompe, siempre es culpa tuya. Por tanto, es muy difícil vivir con una persona narcisista. De manera deliberada, te van a hacer sentir mal. Quieren utilizarte como un recurso, como un activo. Hay que tener en cuenta que, en una relación, un narcisista no se siente querido como lo harían los demás, así que son sumamente complicados a nivel emocional. ¿Cómo descubrirlos? Entendiendo que dirán una cosa, pero intentarán hacer otra. Y la mejor forma de reconocerlos es comparar sus palabras con sus acciones. A veces, hay que tener cuidado porque negarán haber dicho o hecho eso. Dirán "No, esto no te lo he prometido yo". Tienes que ver qué se dijo y qué se hizo. Esa es, probablemente, la mejor forma de reconocerlos.

¿Cómo podemos salvarnos de una personalidad narcisista? ¿Se puede intentar cambiarlos?

No se puede. No se puede hacer tal cosa: nunca cambiarán. Es como si le pides a alguien que deje de ser daltónico. Si a alguien le falta la empatía, no le puedes explicar qué es ser empática. Eso no se puede cambiar. El cerebro de los narcisistas clínicos, diagnosticados, de hecho, como muestran los escáneres cerebrales, funciona de otra forma. Volvemos a la pregunta de siempre: ¿por qué cambiarían? ¿Por qué dejarían de actuar así? La verdad es que el comportamiento narcisista funciona para esas personas. A un gato no le puedes decir que deje de cazar ratones. ¿Por qué iba a dejar de hacerlo? Lo mismo ocurre con un narcisista: seguirá siéndolo.

Entonces, solo cabe una opción: escapar de ellos...

Sí, como decíamos, son gente peligrosa. Nos crean estrés, ansiedad, depresión... A algunas personas pueden llevarles al suicidio. Los narcisistas pueden provocar tanto daño que por eso hay que establecer límites claros y precisas, sin dejar que pisen ciertas líneas rojas. También hay que mantenerse firme en nuestras posiciones.

Todos tenemos en nuestra personalidad una parte narcisista. ¿Cuándo se convierte en algo tóxico?

Efectivamente, todos tenemos comportamientos narcisistas. Pero el narcisismo se da cuando esos comportamientos ocurren de manera recurrente. No todos somos narcisistas. En una determinada situación yo puedo mentir, por ejemplo, pero se hace tóxico cuando la mentira se utiliza de forma continua y los rasgos narcisistas son constantes y se convierten en un patrón. Ahí es cuando la situación se hace tóxica. Por ejemplo, la primera vez que se miente, uno se puede sentir mal, pero las siguientes veces puedes sentirte hasta bien. En ese momento, ya es un comportamiento tóxico.

¿Hay alguna estrategia para escapar del narcisismo tóxico?