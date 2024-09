Los tres hábitos para alcanzar la felicidad, según el monje más famoso de Harvard

A principio de año publicaba su último libro: “When Things Don't Go Your Way. Zen Wisdom for Difficult Times” en el que vuelve a hablar de felicidad, pero desde un punto de vista nunca estudiado, desde el sufrimiento. Se adentra en la búsqueda de la felicidad desde la soledad, la pérdida, el rechazo, la incertidumbre, los celos o el agotamiento. "Solemos creer que sabemos lo que es mejor para nuestro futuro, y eso hace que nos frustremos cuando las cosas no salen como queremos. Sin embargo, ¿estamos realmente seguros? Puede que lo que parece un evento desafortunado en realidad sea uno afortunado disfrazado, guiándonos hacia una vida significativa con oportunidades más interesantes", asegura el académico.