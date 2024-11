Hoy en día, la habilidad de hablar en público se ha convertido en un aspecto fundamental para destacar no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. El miedo a quedarse en blanco, a no saber expresarnos o a mostrar nuestra versión menos atractiva forma parte de esta angustia que siempre se ha pasado por alto en el sistema educativo de nuestro pais.

Redes de negocio como LinkedIn revelan que para el 75% de la población, hablar ante una audiencia representa un gran desafío, generando síntomas propios de la glosofobia , como sudoración fría y taquicardia. Aunque la glosofobia puede a darse a todas las edades y depende en gran parte del perfil de cada persona, es cierto que la generación boomer es más propensa a padecer esta fobia. Compartir opiniones, presentar proyectos o debatir puntos de vista no ha formado parte del temario de nuestra educación hasta épocas recientes. Los mayores de 50, por tanto, no están tan habituados a exponer sus opiniones como hoy lo hace cualquier chaval que acuda al instituto o a la universidad, donde son frecuentes las pruebas orales.

La oratoria, una de las grandes disciplinas de estudio desde épocas remotas, ya no se estudia de manera formal. Esto quiere decir que existen varias generaciones de hombres y mujeres que no conocen los recursos más elementales para cautivar (o, al menos, no desagradar) a su audiencia con sus palabras. Los términos adecuados, el tono adecuado y la dicción adecuada pueden hacer maravillas para lograr atraer a nuestro público hacia nuestros objetivos. A día de hoy, al margen de comunicadores, profesores, actores y políticos, pocas personas conocen los secretos de la oratoria. Pero nunca es tarde.