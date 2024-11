Las trampas de querer ser siempre amable: cómo aprender a decir que no

Hay personas extremadamente complacientes . Su lema es mostrarse amables con los demás a toda costa. Creen que apoyar a los demás o prestarles ayuda es lo que corresponde cuando se es una buena persona , pero si la amabilidad no es para agradar, sino para evitar un conflicto, no es una amabilidad sincera . Querer ser buena persona nos puede hacer caer en la trampa de la complacencia extrema.

La coach Aurora Michavila era una de esas personas volcadas en agradar a los demás. No es fácil identificarse a uno mismo como persona complaciente porque solemos creer que corresponde a personas tímidas y poco decididas. Sin embargo, detrás de muchos comportamientos proactivos se esconden personalidades que no saben decir que no y que están asfixiadas emocionalmente. Como explica Michavila en la revista Telva, existen cuatro tipos de personas complacientes: