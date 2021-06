"Desde que está en mi vida, todo es mucho mejor": Aura y Luz, la intrahistoria de la lucha contra la soledad en pandemia

La soledad y la pandemia

" Me sentía sola y un día me enteré de que existía este servicio de apoyo y, gracias a él, he conocido a Luz . Nos entendemos, charlamos, salimos de paseo o a exposiciones. Hacemos muchos planes improvisados, tomamos algo en una terracita y me ayuda a estudiar, estoy muy contenta con ella", explica Aura.

Según el informe El impacto de la covid-19 en el sentimiento de la soledad no deseada de las personas mayores, una iniciativa de la Fundación Amigos de los Mayores, más de un 60% de personas mayores de 65 años sufre soledad no deseada en España, disparándose el dato en mujeres al llegar casi al 70%. Precisamente estos datos fueron los que movilizaron a Luz. "Me decidí a ser voluntaria al ver la cantidad de gente que estaba muy sola y, a la vez, al ser de fuera y no poder pasar tiempo con mi familia, pensé en todos aquellos que no tenían a sus hijos consigo.