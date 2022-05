A veces todos necesitamos un abrazo, hasta los más independientes y reacios al contacto físico o afectuoso con los demás. En situaciones complicadas, de tristeza o de estrés cualquiera agradece un abrazo de un ser querido que logre calmarle y tranquilizarse. No obstante, no todos tienen la misma repercusión en las personas, existiendo una diferencia entre los hombres y las mujeres, que es lo que demostrado un estudio reciente. ¿Por qué no nos calmamos todos de la misma forma?