Comer y beber es un placer. De eso no cabe duda. Cuando probamos un plato que nos gusta, nuestro estado de ánimo mejora . Esto sucede debido a que el sistema nervioso utiliza para comunicarse entre sí unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que se crean y sintetizan a través de lo que comemos. Entre estos se encuentra la serotonina , que repercute de forma directa en la moral . ¿Pero qué pasa cuando tenemos hambre? La sensación es completamente diferente, es más, seguramente conozcas a alguien a quien le cambia humor de forma radical, quizá seas tú mismo. Hablamos con la psicóloga Teresa Terol para que nos explique por qué ocurre esto.

La comida va ligada a la supervivencia y muchos momentos de la vida giran entorno a ella. Desde que somos pequeños la tenemos integrada en la vida cotidiana y en muchas ocasiones a los niños se les premia o castiga con esta. Esto provoca que generemos una relación muy estrecha de la comida que nos hace consumirla no solo cuando lo necesitamos físicamente, sino también cuando vivimos determinados momentos o sentimientos.

"Es muy importante distinguir entre el hambre fisiológica y el emocional , pero en ocasiones no es fácil porque la sensación de hambre es un aprendizaje que hemos adquirido desde pequeños", apunta la psicóloga. La primera se refiere a la necesidad de alimentarse para sobrevivir, la segunda es cuando entendemos la ingesta como una respuesta a estados afectivos.

Hablamos de ingesta emocional cuando usamos la comida como una vía para serenarnos, distraernos o no pensar, como una forma de lidiar con una emoción desagradable. "El hambre emocional no es que nos ponga de mal humor es que realmente lo que estamos atravesando es un episodio de ansiedad. Como esta ansiedad nos afecta a deshora, en la mayor parte de las ocasiones, intentamos reprimir esa sensación y eso nos genera un profundo malestar, porque realmente no hay hambre sino una sensación", explica Terol.