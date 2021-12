El silencio es el mejor aliado de la primera causa de muerte no natural en España, del suicidio . Un tema tabú durante años del que no se ha hablado en reuniones familiares, entre amigos y tampoco en los medios de comunicación. Para hacernos una idea, muere casi tres veces más gente quitándose la vida que en un accidente de tráfico. En 2020 se suicidaron 3.941 personas, lo que equivale a casi 11 al día , una cada dos horas y cuarto. Un 7,4% más que el año anterior, engrosado, en su mayoría por hombres . Pero ¿por qué son los varones los que más se suicidan? Hablamos con psicólogos para que nos lo expliquen.

De acuerdo con los datos de las Estadísticas de Defunción por Causa de Muerte que publica en Instituto Nacional de Estadística (INE), el mayor número de decesos por esta causa se produce entre los 40 y 59 años , suponen un 41% del total, precisamente una edad en la que la cortina de humo está más acentuada debido a la cultura del silencio que ha rodeado al suicidio durante años. " Los hombres se suicidan más que las mujeres porque no suelen buscar ayuda. Hay ciertos factores culturales que apuntan a que recurren en menor medida a profesionales de la salud mental como psicólogos o psiquiatras: l es cuesta más expresar sus emociones, sentimientos, se sienten débiles pidiendo ayuda y no lo hablan tanto con su entorno" , apunta Jordi Isidro , Director y psicólogo del centro Cedipte-Psicología de Barcelona.

De hecho, hay más trastornos de depresión y de ansiedad en las mujeres que en los hombres, que no suelen diagnosticarse y tienden a reorientarlos de otra forma. " Los hombres son capaces de quedar con cuatro amigos y no hablar de cómo se sienten , simplemente hablan de otros temas y eso, cuando hay pensamientos suicidas es lo peor que hay", expone Isidro.

También hay que tener en cuenta que, las mujeres suelen adherirse más a los tratamientos que los hombres y, en el caso de los psicofármacos, al no actuar de un día para otro, tienen mejores resultados. "De alguna manera uno de los principales factores de riesgo es el consumo de alcohol y drogas; y hay muchos más hombres que lo hacen en lugar de acudir a un experto a pedir ayuda. Pero valiente no es el que no tiene miedo sino el que lo afronta, es de valientes pedir ayuda. Los hombres no hablan de emociones sino de conducta y se ven menos capaces de encontrar esa ayuda", nos explica la psicóloga clínica Teresa Terol.