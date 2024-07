Javier Ruiz, sobre el descontrol en el precio de las entradas a conciertos: "Es absolutamente disparatado"

Es absolutamente disparatado. El año pasado cada entrada costaba de media 58 euros, ahora son 80, pero si alguien encuentra una entrada por ese precio, que me lo cuente. Y ya no es solo que sean más caras, es que son más caras que nunca . Nunca habíamos tenido un espectáculo en vivo cuyo precio subiera tanto . Hay toda una defensa por parte de los organizadores: que hay muchísima demanda. Y es cierto que después de la pandemia la gente pasó de preferir comprar el coche o la never, a preferir ahora e vivir. Todos vamos de concierto, todos queremos tocar a Bruce. Entonces hay una demanda brutal pero también un precio brutal . Otros ejemplos en la escala de excusas es que los artistas están cobrando más, y es verdad, porque están vendiendo más y mucho más caro. Los espacios también están cobrando más: los espacios han pasado de ser Palau Sant Jordi y Winzink a Camp Nous y Bernabeus, y eso también es más caro. Pero lo que hay sobre todo es un tercer eslabón que es el de la intermediación, que es dónde tenemos el escándalo.

Hay casos de 'resistencia' de artistas como Robe, en nuestro país, que vende las entradas en su propia web. Pero eso no siempre es posible. Por ejemplo los Pearl Jam se pelearon con Ticketmaster en EE. UU pero ¿qué ocurre? Que Ticketmaster no solo vende las entradas sino que es dueño de las salas y es el dueño de la organización. Entonces Pearl Jam acaba tocando en un resort de ski. Es decir, hay gente que está echando un pulso a esto, sí, pero parece que incluso los propios artistas llevan las de perder. Otro caso en España es el de Joaquín Sabina, que también protestó por el precio de algunas entradas, o el propio Bruce Springsteen , artistas que se reivindican clase obrera. Pero lo que dice Ticketmaster es que estos artistas lo dicen en público pero en privado les piden que maximicen los los beneficios y cobren todo lo que puedan.

Muchas veces me habéis oído ser muy crítico con la falta de actuación por parte del Gobierno o del Ministerio de Consumo, hoy vamos a dar un aplauso. Se ha aplicado una campaña de inspección a los intermediarios, que hablando sin eufemismos, es la inspección a Ticketmaster. ¿Como que 10, 14, 17 euros extras por la gestión de una entrada? Eso es lo que el Ministerio de Consumo a puesto en el punto de mira y lo he hecho de una manera muy inteligente porque lo que ha dicho es "señores de Ticketmaster, y algunos otros intermediarios, les estamos vigilando de aquí al 1 de enero. Y el 1 de enero, con todas las evidencias que recojamos de los Festivales de verano, les vamos a llevar a sanción". O sea que lo que se ha hecho es advertirles. Es una advertencia pública. Lo ha hecho el gobierno central, pero también lo están haciendo desde comunidades como Baleares, Comunidad Valenciana o Andalucía. Se está empezando a vigilar cosas como que ahora se cobre un porcentaje fijo en los gastos de gestión, porque lo que se dices es "nosotros cobramos el 15%" y entonces si las entrada vale 100 euros, los gastos de gestión son 15 pavos. Y no puede ser porque los gastos son los mismos valga lo que valgan las entradas, me imprima usted la entrada premium o me imprima usted la entrada lateral detrás del altavoz.