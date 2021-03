Javier Ruiz, sobre la declaración de la renta: "Cuidado este año si has cobrado un ERTE, se considera segundo pagador"

Esta semana, como no podía ser de otro modo, el tema de la vivienda y la campaña de la declaración de la renta han sido los asuntos que ha abordado el experto, compartiendo una gran cantidad de información clarificadora y sencilla con una gran comunidad formada durante estos últimos meses alrededor de esta sección.

Compra

¿En qué punto está la vivienda en el mercado inmobiliario de compra venta? Es cierto que han bajado los precios por primera vez en mucho tiempo, pero no por igual en todos los tipos de inmuebles. "Vender ahora mismo es complicado, la caída de venta de viviendas está siendo tremenda ", ha explicado el experto. "Acaban de salir los datos de hoy y es bastante notable la caída: del 31.6% interanual. Una de cada tres viviendas se ha dejado de vender ", ha continuado. "Hay una enorme incertidumbre económica, ya no nos vale cualquier vivienda y con la covid se están pidiendo casas unifamiliares, en vez de pisos".

El teletrabajo también ha tenido que ver en este cambio de paradigma de la vivienda , y las desigualdades que se acentúan con las crisis se están haciendo más notables también en el acceso a una vivienda digna: " La economía se nos está partiendo en dos: entre los que tienen y los que no tienen . En el mercado de la vivienda está pasando eso: hay mucha diferencia entre los que compran y los que no tienen un techo donde estar".

Como conclusión a esta desigualdad voraz a la que nos vemos abocados, Javier cree que "no es cierto que la covid sea igual para todos: cuanto más bajo en lo social estás, más duro es el impacto del virus . Hay más mortalidad entre las rentas más bajas". "La covid nos rompe en dos", se ha lamentado.

El analista ha augurado que "esta desigualdad se va a ver también en los bancos". Afirma que "si la precariedad no te afecta, vas a tener tipos más bajos" porque "los bancos está acentuado esto". Ha explicado que " los españoles pagamos más por hipotecas porque tenemos más precariedad " y que "con la precariedad, nos vamos a encontrar con mayor penalización, oferta de tipos fijos (maravillosos, pero para el banco) y mucho menos dinero para prestar".

Alquiler

No obstante, es crítico con el modo en el que se está discutiendo la proposición de ley: "Todo el mundo tiene más ganas de ganar esta batalla que de encontrar soluciones: el acuerdo llegará, pero está lejos". Y tiene muy claro por qué no hay voluntad política y de poderes para resolver la situación: "La vivienda es un gran negocio, por eso no se está regulando: si bajan los precios, bajan los beneficios".