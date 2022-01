Javier Ruiz, sobre la digitalización de los bancos: "No podemos sacar del sistema a las generaciones más mayores"

La digitalización en el sistema bancario es imparable y no podemos decir que no a la tecnología, porque, en palabras del experto, "es la única forma que tienen las entidades de competir". "La pregunta es cómo hacemos la transición de una generación que no ha tenido esa educación tecnológica", se ha preguntado. La gente joven no se plantea pisar una sucursal y pueden hacer todas sus gestiones fácilmente de manera digital, pero no podemos sacar del sistema a las generaciones más mayores que no tienen el mismo acceso a la tecnología, ha comentado el analista: "Se ha dado una transición demasiado abrupta hacia lo digital que, para colmo, la pandemia ha hecho más abrupta".