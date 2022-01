La recogida de firmas de un jubilado de 78 años para que le atiendan en persona en el banco: "Duele mucho sentirse así"

Carlos San Juan, de 78 años , ha iniciado una recogida de firmas para buscar "un trato más humano en las sucursales bancarias" al sentirse apartado debido a la brecha tecnológica existente al tener que hacerse casi todas las gestiones telemáticas y en el cajero electrónico . No es un problema nuevo: expertos y pensionistas ya habían alertado sobre la dificultad que supone para los mayores la digitalización de la banca, pero ahora se ha traslado a la plataforma Change.org.

"Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo", lamenta. "Ahora casi todo es por internet y no todos nos entendemos con las máquinas. No nos merecemos esta exclusión", se puede leer en la petición de la plataforma, que ya lleva más de 120.000 firmas.