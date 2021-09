Javier Ruiz, sobre el salario mínimo: "No hay ni una sola evidencia de que su subida provoque paro, es un mito liberal"

Cada viernes en 'Moneytalks', en directo en Instagram, Javier Ruiz nos explica de manera sencilla los grandes titulares de la prensa económica

En esta ocasión nos ha explicado todas las implicaciones de la subida del SMI

"Subir el SMI es subir las barras de pan. No son familias con holgura, que tienen dinero en el banco y lo van a dejar guardado".

La noticia económica de la semana, que ha estado en boca de todos, ha sido, sin duda, la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Se ha firmado una subida del 1,7%, lo que establecería el SMI en 965 €, 15 más de lo que estaba establecido, a partir del 1 de septiembre.

El acuerdo se ha logrado con la conformidad del Gobierno y los sindicatos, pero sin la firma de la representante de los empresarios, la CEOE. Javier Ruiz nos ha explicado (en un directo, como cada semana, en nuestra cuenta de Instagram y que puedes ver en vídeo en la parte superior) las implicaciones de esta subida y del desacuerdo de las partes.

El Gobierno tenía la intención de realizar una subida desde el principio de su mandato, aunque todo se había ralentizado a causa de la pandemia. Se ha llevado a cabo ahora porque "el Gobierno ha visto que no tenía apoyo y no iba a salir adelante con los empresarios", ha explicado Javier. "No tiene ningún sentido que la CEOE no haya querido firmar esto" ha opinado.

La subida no está prevista sólo para este año, sino que el Ejecutivo y los sindicatos han acordado que suba también el año que viene y el siguiente: "Nos va a llevar de aquí a los 1049 o 1060 € en 2023".

El periodista ha mostrado un gráfico para ilustrar esta información: "Lo que nos viene es que este año el SMI estará en 965 €, después 1000 € (esto no está escrito, pero sí hablado) para llegar (esto sí está escrito) a 1049 o 1060 €, el 60 % del salario medio en 2023". Lo que se ha pactado, por lo tanto, es una escalera de tres años y, en palabras de Ruiz, "es alucinante que no haya contado con los empresarios, incomprensible".

El argumento de la patronal es que la subida impediría la contratación. Javier ha explicado que se trata de un argumento "relativamente frágil" porque "los empresarios sí han aceptado subir los sueldos un 1,7 % en todos los convenios y es incomprensible que los que más cobran sí puedan cobrar un 1,7 % más, pero los que cobran el mínimo legal, no". "Es una subida del 1,7, menos de lo que va a subir la inflación. Estamos empatando con la pérdida de poder adquisitivo, ha añadido.

Entonces, ¿por qué la oposición? "Huele a que la CEOE no quiere conceder una sola victoria más al Gobierno. El PP está muy enfadado con Garamendi por declaraciones anteriores y huele a que hay una clave que no es económica. Es mi percepción, mi opinión", ha destacado.

No obstante, la versión "oficial" de la CEOE es que la subida genera paro o economía sumergida: "No hay ni una sola evidencia que demuestre que la subida de salario provoque paro, es un mito liberal", ha afirmado el experto, recomendado leer el paper académico que presentó a este respecto Alemania hace dos semanas: Reallocation Effects of the Minimum Wage de los autores Christian Dustmann, Attila Lindner, Uta Schönberg, Matthias Umkehrer and Philipp vom Berge.

En resumen, con la subida del SMI nos acercamos a lo que debería ser la media en Europa, algo que "ha descuidado durante muchos años a los que más lo necesitan". Para ilustrar esta apreciación, de nuevo, el periodista ha mostrado un gráfico con el histórico del SMI en nuestro país.

Durante los gobiernos de González y Aznar, el SMI cayó un 13 %. Durante el primer mandato de Zapatero se recuperó y subió un 6 %. Pero después, con la segunda legislatura de Zapatero y el gobierno de Rajoy, volvimos a ver cómo perdía poder adquisitivo. "Ahora estamos en una subida, pero llevamos desde 1983 descuidando a los que más lo necesitan. Decir que esta subida va a romper la economía, después de 40 años descuidando a cierto sector, yo creo que es más ideológico que económico", ha manifestado.

La subida de salarios mínimos, ha explicado, favorece el consumo y es una buena noticia para la reactivación económica: "Cuando tú subes el SMI estás comprando pan. Cuando alguien que cobra lo mínimo pasa a cobrar 15 € más, no se lo va a guardar. Es dinero que va directamente al supermercado. Aumenta el consumo y la recaudación".

No obstante, ha expresado conceder parte de razón a la oposición y los empresarios: "Es verdad que la hostelería, que tira del salario mínimo, no está lo suficientemente fuerte, pero todos los que van a ganar esta subida se lo van a terminar gastando en esos mismo bares. Cuando haces un análisis, tienes que analizar coste y beneficio. Hay un coste, pero hay un beneficio. Subir el SMI es subir las barras de pan, no hay otra forma de leerlo. No son familias con holgura, que tienen dinero en el banco y lo van a dejar guardado".

El experto ha querido demostrar cómo esta subida nos repercute a todos por diferentes motivos: "Hay una lectura a corto plazo, que nos beneficia porque se fomenta el consumo. Y hay una lectura de largo plazo, que es en el plazo de pensiones. Si subimos los sueldos abajo, tenemos para pagar más pensiones arriba".

ERTE

Como ya es habitual en todos los 'Moneytalks' semanales, el tema de los ERTE ha salido a colación por la pregunta de un espectador. El periodista nos ha asegurado que se ampliarán y nos ha informado de que se está en plena negociación: "Se van a prorrogar, no cabe en ninguna cabeza que no lo hagan".