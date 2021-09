Javier Ruiz, sobre los 7000 millones de ayudas a las empresas: "Están hechas para que no lleguen"

Cada viernes en 'Moneytalks', en directo en Instagram, Javier Ruiz nos explica de manera sencilla los grandes titulares de la prensa económica

Hoy, saca la bola de adivino para pronosticar cómo será este nuevo curso económico

Salario mínimo, nuevo recibo de la luz, paro, ayudas... ¿Qué nos depara el futuro económico?

Comienza un nuevo curso, también en lo económico. Como cada viernes, el experto en economía Javier Ruiz se ha pasado por 'Moneytalks' su sección de directos en nuestra cuenta de Instagram, para aclarárnoslo todo sobre el futuro económico que nos espera en esta vuelta al cole: salario mínimo, nueva factura de la luz, paro, ayudas a empresas… Puedes ver el vídeo de su charla completa en la parte superior de este artículo.

Factura de la luz

El primer cambio que viene en el recibo de la luz es una medida fiscal: "Se va a levantar, seguro, un impuesto a la generación eléctrica que se creó para compensar a las eléctricas por el carbón en 1992", ha explicado el analista. "Es de un 5,1% de la factura que pagamos y lo seguimos tragando a día de hoy".

El periodista ha asegurado que el Gobierno tiene en cartera quitarlo, pero advierte que "no vamos a tener que pagarlo en el recibo de la luz, pero va a haber que seguir pagándoselo a las autonomías, así que son 1.500 millones que vamos a pagar en impuestos".

El segundo cambio es una medida social: "Como los derechos de C02 son más caros, el Gobierno está también recaudando más, en concreto, 1.000 millones más. Así que pretende usar ese dinero para abaratar la factura de la luz y aliviar el bono social".

La tercera cosa que viene "es la importante, es lo más gordo y es a medio y largo plazo", ha anunciado. "Se pretende cambiar el sistema de pull por un sistema de pay as bid, de forma que a quienes pujen no les van a pagar el marginal máximo", ha explicado Ruiz.

Según sus palabras, esto es lo que puede cambiar realmente el sistema porque si se abre a otros generadores de luz y otros colectivos, aunque sean micro ofertas, se mete más competencia en el sistema y eso, teóricamente, debiera bajar los precios: "No cambia todo el sistema eléctrico, pero es una parte del sistema con la que aliviar el coste que tenemos", ha opinado.

El periodista cree que el sistema actual "es de verdadera locura y no funciona". ¿Por qué hay un sistema marginalista? Un sistema en el que hay una energía barata, una cara y una intermedia y en el que se paga todo a precio de cara: "Porque el sistema no pretende centrarse en la retribución, sino en la generación y que España nunca sufra un apagón y todas las centrales estén operativas en todo momento. Con este sistema se está pagando la disponibilidad", ha respondido el experto.

SMI

Sobre el futuro del salario mínimo interprofesional, Javier ha asegurado que "se va a subir sí o sí, no hay ninguna discusión". Ha explicado que el Gobierno quiere subirlo entre un 12 y un 19%, pero que la CEOE no acepta y no va a avalar esa subida. "Esa horquilla de 12 a 19 se puede romper porque el Gobierno necesita el aval de los agente sociales". Ha contado que los sindicatos quieren que sea del 25% o más, así que "si el Gobierno quiere la firma de los sindicatos, será de más del 25%. Viene una subida más alta de lo que quiere la CEOE".

No obstante, advierte que sólo nos quedan 4 meses de año y que "lo importante es 2022 y 2023". Ha afirmado que hay un compromiso del Gobierno con las instituciones europeas para que suba y que "nos vamos a meter en 2023 con el SMI como baza electoral", por lo que cree que "o lo solucionamos hoy o el problema que vamos a tener mañana va a ser monstruoso".

Además, el experto ha explicado que no está demostrado que la subida del salario mínimo cree paro: "Ocurre lo contrario".

Paro

Al hilo del paro, hemos sabido que en agosto ha habido datos "extraordinarios", pero el analista duda de que esto signifique que hemos vuelto a la normalidad: "Nunca habíamos tenido un mes de recuperación tan potente, este verano alargado nos ha llevado a un muy buen dato de empleo, pero tengo dudas de que el mercado del empleo esté firme y estable".

Ayudas a empresas

De los 7.000 millones de ayudas que se anunciaron, el periodista asegura que está llegando menos de la mitad. Esto se debe a que había dos cosas que se les exigían a las empresas para obtener las ayudas: no tener deudas privadas y no tener deudas públicas.

"Si tienes una empresa sabes que no hay ni Cristo que no las tenga. Todo el que tiene estas deudas queda descalificado, no tiene sentido. Pero el sistema parece estar hecho para que las ayudas no lleguen", ha expresado. "Estamos muy lejos de los 7.000 millones, pero el Gobierno está diciendo que va a ampliar el margen hasta 2022".

PYMES

Javier ha augurado un 2022 muy duro para las pymes. Ha explicado que se endurecerán las condiciones de crédito y esto se junta a que las ayudas siguen sin llegar y que, además, vendrán ciertos problemas económicos también en los clientes: "El horizonte es un poco complicado de divisar".

ERTE