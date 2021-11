Javier Ruiz, sobre la 'Ley rider': "Tiene dos agujeros enormes: la cesión ilegal de trabajadores y la trampa de las empresas interpuestas"

"Deliveroo tiene todas las trampas del mundo: despide a 3.871 trabajadores porque rige la presunción de laboralidad y dice que es porque con la 'Ley rider' no pueden trabajar. Pues 'felicidades y adiós'. Si para ganar dinero tiene que violar la ley, bienvenida sea su ausencia. No tienen un modelo de negocio, somos nosotros los que tenemos un problema", opinó el experto.

Según el analista, no es cierto que la empresa se marche por la puesta en marcha de la ley, la realidad es que "Deliveroo tiene 11 mercados en los que no gana dinero". En España está por debajo de otras empresas del mismo sector, ha perdido cuota frente a otras como Just Eat, Glovo y Uber Eats, así que se va de un mercado en el que pierde dinero para "refugiarse en Londres, donde sí gana". No sería, entonces, una cuestión legal, sino una cuestión financiera.