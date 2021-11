Javier Ruiz, sobre el posible apagón en España: "Es un bulo, no tenemos los problemas de Austria"

" Es un bulo con las cuatro letras de la palabra. Es una estupidez, una locura, una desinformación", comenzó afirmando, tajante, el analista. "¿Puede haber un gran apagón en España y que todo colapse ? La respuesta es NO", respondió, para tranquilidad de muchos. "Los vendedores de hornillos deben estar encantados, pero es mentira".

Según explicó, el gran apagón no es posible en España ni por capacidad, ni por diversificación, ni por suministro : "Tenemos diez fuentes de energía y capacidad para producir más del doble de la necesaria. Tenemos dos cosas que garantizan que no lo va a haber: diversificación de fuentes y enorme capacidad. Los que sostienen esto lo sostienen sin cifras".

El temor a un apagón, extendido hasta nuestro país, ha surgido en Austria, donde el ejército ha alertado del riesgo de que ocurra y ha comenzado a preparar a sus ciudadanos, pero los escenarios en el país centroeuropeo y en el nuestro son diferentes: "Vamos a lo obvio: Austria no es España", aclaró el experto, " Austria está planteando esto porque el oleoducto ruso sí está en cuestión , y plantean un escenario de simulacro".

Rusia tiene una situación geoestratégica y tiene un oleoducto que pasa por países a los que debe pagar peajes. Lo que el país quiere es construir otro oleoducto, "amenazando con cortar el gas a Europa". Esto podría provocar problemas de abastecimiento, pero sólo para países que dependen únicamente del gas ruso . El apagón, por tanto, estaría relacionado con asuntos geopolíticos y no naturales: "Es una batalla geoestratégica".

"En España tenemos siete regasificadoras, siete centrales en las que entra gas y sale electricidad. Y tenemos la reserva estratégica nacional. No tenemos los problemas de Austria. No viene el apagón del gas: es mentira. Es alucinante el bulo que se está contando y el miedo que se está metiendo a la gente", resumió, de la misma manera que la semana pasada nos desmentía que el cierre de las eléctricas fuese posible .

En España "tenemos pequeños apagones, pero nuestro sistema sí está bien construido", defendió el experto. "Nuestro sistema cortocircuita, está construido para que, si hay un problema en un nodo, se corte en el nodo. El gran apagón no es posible. Tenemos un sistema de desconexiones que funciona como un reloj suizo. No se extiende al resto de la red. No hay forma humana de sostener que va a haber un gran apagón", añadió.