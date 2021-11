Javier Ruiz, sobre el posible apagón europeo: "Es bazofia patrocinada por las eléctricas"

"Las nucleares no se pueden apagar porque para ello se necesita un doble visado", explicó. "Primero, un visado del Consejo de Seguridad Nuclear. Cerrar una nuclear no es darle al off, hay que enfriar un núcleo y es absolutamente delicado. No se puede hacer sin poner en cuestión la seguridad nacional. Y esto que amenazó Iberdrola de decir 'apagamos de manera desordenada las nucleares' es, primero, una cosa ilegal y, segundo, una cosa que va contra la seguridad del Estado, nadie lo va a autorizar".