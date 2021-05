Javier Ruiz, sobre la renovación de los ERTE: "Es incomprensible que jueguen a la estrategia con familias pendientes de comer"

Cada viernes en 'Moneytalks', en directo en Instagram, Javier Ruiz nos explica de manera sencilla los grandes titulares de la prensa económica

En esta ocasión nos ha explicado todo sobre la nueva prórroga de los ERTE

¿Por qué se ha tardado tanto en llegar a un acuerdo?

Esta semana, 558.000 personas que aún siguen en ERTE en nuestro país han estado en vilo, pendientes de la prórroga de los mismos y sin tener claro qué iba a pasar. "Irresponsable e incomprensiblemente" han llegado en el último momento, nos contaba Javier Ruiz, nuestro analista económico, que cada semana nos ayuda a entender la actualidad económica en directo en nuestro Instagram.

"Estaba todo hecho, sólo faltaba la firma del ministro Escrivá, pero su enfrentamiento con Garamendi, de la CEOE, ha hecho peligrar algunas coberturas", nos explicaba el experto. En su opinión, "hay 558.000 familias pendientes de comer, no se puede jugar a la política ni a la estrategia con esto" y es "incomprensible" lo que ha hecho el ministro Escrivá, "jugando así al filo".

¿Qué ha pasado para que la última prórroga de los ERTE, que finalmente se ha firmado hasta septiembre, haya sido un tira y afloja constante? "La patronal, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo decían que se está jugando un partido y el partido dura 90 minutos, pero que si hay una prórroga no se puede cambiar el campo y el balón. No le metamos ahora cosas nuevas a la gente. Vamos a prorrogar las cosas como estén".

Por su parte, el argumento de Escrivá es que hay empresarios "zombis", empresas que se están llevando el dinero público cuando ya están muertas. "Y la diferencia es si hay que primar a los que están en suspensión de empleo o a los que se reincorporan: Escrivá dice que a los que se reincorporan, las empresas dicen que si no abren es porque no pueden". Ha habido un "desencuentro muy serio", pero, en palabras de Ruiz, esto había que haberlo resuelto antes.

Sobre los sectores que más están sufriendo tener a sus trabajadores en ERTE, nuestro analista nos ha explicado que, fundamentalmente, son empresas de hostelería, de restauración y hoteles. "Son las grandes afectadas por el sistema de ERTE y las que están recibiendo estas bonificaciones". En cuanto a las áreas más afectadas, son, principalmente, Canarias y Baleares. "Estos son los terrenos donde está el grueso de los ERTE".

Y sobre los tipos de empresa, Javier explicaba que hay muchas empresas que todavía no pueden abrir: las que sufren limitación y suspensión. "Por ejemplo, los estadios. No pueden abrir, no porque no tengan capacidad económica, sino porque no les dejan. Piden que se subvencione a sus empleados".

Más allá del 30 de septiembre, fecha límite de esta prórroga, ¿qué ocurrirá? "Puede ser que tu empresa esté o en limitación o en suspensión, y para esta gente, cuando vuelva, teóricamente, va a haber actividad. No se puede hablar de empresas zombis".

No obstante, otro tipo de empresas es el que ahora mismo no sabe qué va a pasar, no sabe qué actividad va a tener y "puede pasar a sus trabajadores del ERTE al ERE". El experto explicaba que no se puede despedir a los trabajadores en ERTE, excepto "si demuestras que mantenerlos te lleva a la quiebra. Y creo que eso es lo que va a pasar con algunos, algunos menos de 200.000: que van a terminar en el paro".

Otra cuestión que saltaba a la palestra durante la intervención del analista era sobre los fraudes que este sistema pueda llevar acarreados y si existen empresas que se aprovechan de esta situación. "Esa es la tesis del ministro, que existen empresas zombis que viven de la ayuda pública. Y esta es la denuncia que se hace desde el Gobierno".

Sin embargo, desde su punto de vista, "no hay datos de fraude, pero lo que dicta el sentido común es que es extraño que lo haya. ¿Para qué mantener a los trabajadores en nómina si no te ayuda en nada? Lo que dice el Gobierno puede ocurrir en teoría, pero es muy difícil que pase en la práctica. Si hay pruebas, preséntamelas, pero no se puede cambiar la legislación por una sospecha".

Según el Gobierno, esta será la última prórroga que se firme, pero Javier dudaba al respecto: "Yo creo que es la penúltima. Esta nos lleva a septiembre, luego viene la campaña de Navidad y el enlace con lo que hemos quedado con Bruselas el 1 de enero". Se refiere a un sistema permanente de ERTE, firmado con Europa, "en el que la empresa pone un poco de dinero, los trabajadores ponen un poco de dinero y el Gobierno y Bruselas ponen mucho dinero". Por ello, el experto cree que se necesita un puente de septiembre hasta diciembre y ahí entrará en juego una última prórroga más.