Javier Ruiz, sobre la reforma laboral: "No tumba el despido barato, sí cambian los contratos y los convenios"

Además, Javier ha contado que existe una sentencia que dice que las votaciones no se pueden repetir: "Un diputado ha cometido un grave error y eso está llevando a algunos a cuestionar el sistema democrático en general. No doy crédito. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Cuestionar la democracia no es la solución. Me preocupa. Nos estamos cargando la credibilidad del sistema democrático simplemente porque el resultado de los dados no nos gusta".