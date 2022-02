La nueva reforma laboral del Gobierno tiene sus defensores y sus detractores. Para algunos supone una clara mejora en los derechos de los trabajadores y para otros no cumple con la promesa de derogar la reforma existente. Pero ¿de qué modo influiría a tu bolsillo si tu empresa te despidiese ahora? Básicamente nada cambiará de forma notoria respecto a la situación anterior en lo que se refiere a la indemnización por despido improcedente . Es decir, tendrás derecho a los mismo 33 días de salario por año trabajado , si comenzaste tu labor en la empresa después de febrero de 2012. Sin embargo, hay otros detalles que conviene que sepas si te quedas sin empleo.

Además, los salarios no podrán bajar de lo estipulado en el convenio y la "ultraactividad" vuelve a ser indefinida. Así, cuando concluye la vigencia de un convenio colectivo este no decae hasta que exista un nuevo acuerdo. Sin embargo, el coste empresarial por despedir a una persona no cambia. Se mantiene los 33 días por año trabajado.