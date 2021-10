Javier Ruiz, sobre la subida de la cuota de autónomos: "El ministro la ha vuelto a liar aplicando cosas que no ha pactado"

"Hemos descubierto una letra pequeña que no sabíamos sube la cuota de autónomos. Los autónomos dicen que ha sido a traición", nos ha explicado Javier Ruiz, que cada semana nos baja a tierra los grandes titulares de la prensa económica . "Los autónomos van a pagar 8 o 9 euros más al mes, los que cotizan en las bases mínimas. Se van a recaudar 173 millones de euros a su costa", ha aclarado. "Es una subida sorprendente porque no se había consensuado. El ministro Escrivá otra vez la ha vuelto a liar aplicando cosas que no ha pactado", ha opinado el experto.

Pero ¿es habitual que ocurra esto? "No, lo que se suele hacer es pactar esa subida. En ningún momento se dijo que habría una clavada y además por la espalda. La subida es considerable y se da en un momento complicado , y no se había dicho nada".

" A las grandes empresas no se les suben los impuestos y a los autónomos sí, es incomprensible, porque estamos hablando de los que menos cobran", ha comentado. La medida afectará a alrededor de dos millones de autónomos : "Entre 1.8 y 2.2 millones de personas que se van a despertar con esto en la próxima cuota de enero de 2022 y muchos ni se habrán enterado porque no se ha informado".

"Me temo que esto igual ni se enmienda. Los sindicatos estaban que echaban humo, pero no he visto gran revuelo entre los partidos políticos. Ayer no pestañeó nadie más que los afectados", se ha sorprendido Javier.