Un maestro prometió hace 46 años a sus alumnos que verían juntos este eclipse de sol: lo cumplió

"Decíamos ayer..." debió decirle el profesor Moriarty a sus alumnos el pasado lunes, cuando, tras una elipsis de casi medio siglo, estos se reunían con él Rochester (Nueva York) para ver el eclipse 2024. Habían quedado en 1978, cuando Moriarty -hoy retirado- empezaba su carrera docente e intentaba transmitir a sus alumnos su entusiasmo por la ciencia. Y aunque no sabemos si lo logró, el hecho de que al menos un centenar de ellos acudieran a la cita da fe del impacto positivo que tuvo el maestro entre ellos.

“En esa época les dije a los estudiantes: '¿veis ese del 8 de abril de 2024 ? Marcad en un círculo ese, porque ese día nos reuniremos”, recordó el martes en The New York Post el educador jubilado, que ahora tiene 68 años.

El profesor Moriarty -sí, se llama como el malo de Sherlock Holmes- tenía apenas 22 años y, lleno de ímpetu docente, acababa de encargar a sus alumnos un trabajo sobre eclipses. No contento con eso, Moriarty repitió su peculiar 'invitación a quedar' durante los siguientes 16 años que ejerció de profesor en el centro. Siempre les decía a lo mismo a sus alumnos, que marcaran la fecha en sus calendarios y estuvieran atentos porque, llegado el momento, recibirían un mensaje suyo . En 1978 eso era hablar, literalmente, del futuro, pero probablemente para sus alumnos estaba hablando de 'el futuro' de las películas.

¿Cómo se imaginaba el profesor Moriarty de 1978 que reuniría a decenas de ex alumnos en un futuro en el que el no se visualizaba nada parecido a los móviles o las redes sociales? Pues como se hacía en esa época, con un aviso en el periódico. Más concretamente el Democrat and Chronicle, un pequeño diario de la comunidad de Rochester "A menos que haya otra manera más fácil contactar a la gente en 2024, les dije ". Ahí lo vio venir.