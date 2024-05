Según el estudio Cigna 360-Vitality , más de la mitad (57%) de los empleados en España no dispone de un bienestar laboral adecuado y el 31% reconoce sentirse estresado debido a una carga de trabajo excesiva. Hoy en día la sociedad vive a un ritmo frenético y desde el ámbito laboral no se tiene en cuenta la fragilidad ni la ansiedad.

La sisifemia no sólo afecta a la salud mental, sino también a la física . Puede dar lugar a trastornos psicológicos como la ansiedad, la depresión y el agotamiento emocional. Además, se ha relacionado con enfermedades físicas como arritmias, enfermedades cardiovasculares, dolores de espalda, obesidad y diabetes .

Para evitar esta situación en el trabador es fundamental que las empresas detecten el problema y reconozcan su responsabilidad directa, por lo que es recomendable que hagan cursos de formación para prevenir el estrés, no de gestión del estrés. Así el trabajador dispone de herramientas, técnicas y estrategias para poder ponerlas en práctica y no tener que llegar a la consulta psicológica. El trabajador, ante alguno de los síntomas debe hacer un cambio de hábitos: cumplir horarios, poner límites al trabajo, hacer deporte, realizar actividades de ocio, mindfulness, meditación… Y si no resulta, buscar ayuda profesional.