A partir de aquí, los materiales plásticos y los recipientes resultantes son tantos que el consumidor puede llegar a confundirse y reutilizar uno que no se debe. De este modo, los fabricantes identifican los recipientes con unos números que van del 1 al 7 y se rodean por un triángulo formado por flechas. Bajo el triángulo se añaden unas siglas que hacen referencia a cada material en concreto. Esta simbología la implantó la Society of the Plastic Industry (SPI), no es obligatoria su implementación, pero sí se recomienda tanto en España como en la Unión Europea.