No solo arde Grecia. La temporada estival está siendo un infierno para los bosques de diferentes regiones, algunas de ellas frías. Es el caso de Rusia, donde el fuego ya concentra casi 1,5 millones de hectáreas en el extremo más oriental de Siberia, Rusia, según informaron autoridades rusas en declaraciones recogidas por EFE. Conviene recordar que Yakutia, la zona que se está llevando la peor parte, es una de las más frías del país, ya que tiene frontera con el océano Ártico. También ha alcanzado temperaturas récord este verano, llegando hasta unos anómalos 39 grados.

¿Debería sorprendernos? No es la primera vez que esto ocurre. La zona lleva dos años consecutivos ardiendo y llegando a esas altas temperaturas. "La utilización del fuego en esa zona es bastante común. Los trabajadores se dejan las fogatas en el el bosque. El contacto de los ferrocarriles con los raíles también generan incendios. En esas latitudes, ese tipo de chispas generan problemas", afirma a Uppers Miguel Ángel Soto, portavoz de incendios de Greenpeace España. "El cambio climático ha hecho que el verano ártico sea muy diferente. Nos encontramos ante situaciones que ya estaban ocurriendo , escenarios de futuro que se barajaban como probables", advierte. A ello hay que sumarle el descongelamiento del permafrost, las capas de hielo permanentemente congeladas.

¿Y qué supone no limitar el aumento de temperatura? El informe apunta que, con un incremento de la temperatura en 1,5 grados, habrá un aumento generalizado de las olas de calor, con un alargamiento progresivo de las estaciones cálidas. Esto provocará, al mismo tiempo, un caldo de cultivo propicio para fenómenos extremos como incendios descontrolados, incluso en zonas frías en las que ni siquiera se nos pasa por la cabeza que pueda desarrollarse un fuego intenso.

Aunque la relación entre cambio climático y aumento de los incendios podría parecer evidente, también es importante recalcar que un eventual aumento de las temperaturas no significa, per se, un incremento de los incendios forestales. Así lo manifiesta Juan Picos, director de la Escuela de Ingeniera Forestal de la Universidad de Pontevedra - Universidad de Vigo, en declaraciones a Uppers. En esta sucesión de fuegos descontrolados tiene mucho más que ver "el abandono agrícola y la despoblación rural".

¿Por qué? Miguel Ángel Soto apunta hacia el crecimiento de la vegetación derivado de la no presencia humana en el entorno rural. "Antes, en el medio rural vivía mucha gente. Había toda una actividad económica en torno a la biomasa. Ahora, las vacas no comen pasto; crece la vegetación, se matorraliza el monte y, por tanto, es más susceptible de arder.

"Les vamos a dejar un mundo distinto al que nos hemos encontrado, y no solo por nuestra culpa", subraya el experto forestal Juan Picos. "Lo que es objetivo es que los que nacimos a primeros de los 70 recibimos un mundo, incluso en nuestro caso un país, que estaba comenzando muchos cambios. Marca el inicio de una época en la que se recrudeció el abandono agrícola y la despoblación rural. Les vamos a dejar un mundo más urbanizado, donde tenemos un abandono de las actividades que hemos realizado en el mundo rural", opina.

A nivel climático, Picos rechaza señalar con el dedo a ninguna generación y sostiene que es en el momento actual donde la transición rural-urbana parece más severa. "Los problemas climáticos vienen de antes, pero estamos en el escalón más abrupto y por tanto nos tiene que dar pie a la reflexión", señala. Tampoco cree que esté todo perdido, pero reconoce que el escenario es complicado. "Probablemente no tengamos muchas formas de cambiar algo que tiene una inercia tan grande. Podemos conseguir que no empeore más, pero no revertirlo", agrega sobre el cambio climático.