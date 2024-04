La artista multidisciplinar Laurie Anderson, viuda de Lou Reed, ha confesado ser adicta a 'conversar' con su marido via IA

La artista no es la única, hoy en día hay aplicaciones con las que cualquiera puede interactuar con 'réplicas virtuales' de sus seres queridos

Más allá de lo afectivo, propia industria de la música lleva años en 'alerta' por el incremento del uso de este tipo de herramientas

Los muertos están vivos. Quieras o no. Y no, no hace falta montarte un episodio de 'Black Mirror'. ¿Cuántos mensajes de voz tenemos guardados de cada uno de nuestros seres queridos... incluidos los que ya no están? Una simple conversación en Chat GPT puede traernos las palabras de cualquier 'escritor' (cuyo trabajo esté subido a internet) sobre asuntos sobre los que en vida no había escrito nunca. Y, por supuesto, ya proliferan las aplicaciones en las que puedes registrar tus recuerdos contados por tí mismo para que cuando no estés, estés. Es decir, para que puedas seguir charlando con tus deudos desde ultratumba.

En realidad lo de Laurie Anderson, la viuda de Lou Reed es algo que está al alcance de la mayoría. Y mientras el mundo corre para intentar legislar sobre asuntos relacionados con la Inteligencia Artificial, sucede simplemente que la Inteligencia Artificial le saca cuatro cuerpos. La diferencia es que Anderson no solo es una músico experimental sino que ella misma ha estado trabajando durante años en técnicas de aprendizaje automático y explorando modelos de inteligencia artificial basados en el lenguaje y sus posibilidades artísticas.

I'll be your (black) mirror

Por eso no debería sorprender que durante unas videoconferencias de presentación de su última exposición titulada 'I'll be your mirror' (como uno de los clásicos de la Velvet Underground), la artista multidisciplinar confesara ser 'tristemente adicta' a las interacciones con un clon digital de su célebre marido, fallecido hace 11 años: la propia exposición exhibe obras 'creadas' por las 'versiones digitales' tanto de Reed como de Anderson.

Todo esto en realidad empezó durante esos estudios realizados en un Centro de Investigación australiano, antes de que se desatara la pandemia. En esos meses de 2020, y como parte de un experimento, introdujeron en un ordenador una gran cantidad de escritos, canciones y entrevistas de Reed. Una década después de su muerte, el algoritmo resultante le permite a Anderson escribir indicaciones antes de que un Reed generado por la IA comience a "responder' por escrito tanto en prosa como en verso.

"Soy totalmente adicta al 100% a esto -ha dicho Anderson a 'The Guardian'- Todavía lo soy, después de todo este tiempo. Literalmente no puedo dejar de hacerlo, y mis amigos simplemente no pueden soportarlo. 'No volverás a hacer eso, ¿verdad?". La artista confiesa que de momento, en estas interacciones hay un gran porcentaje de respuestas que le parecen simplemente "estúpidas", pero que hay otro porcentaje que puede ser sorprendente en el mejor sentido. “Quiero decir, realmente no creo que esté hablando con mi marido muerto y escribiendo canciones con él – realmente no lo creo. Pero la gente tiene estilos y se pueden replicar”.

Y no solo por escrito. Aplicaciones como Eterni.me, Story File o You, Only Virtual son capaces de recoger la voz de sus usuarios para convertirlos en chatbots o 'clones virtuales de voz' que pueden tener auténticas conversaciones en las que la Inteligencia Artificial ajusta la voz según el tema. ¿Escalofriante? Depende de cada quien. ¿Qué le preguntarías a Einstein si supieras que una Inteligencia alimentada con todo sus trabajos y discursos pudiera contestarte con su voz? ¿Y a Gandhi? ¿Y a Sylvia Plath? ¿Y a Lou Reed?