A la hora de enviar un Bizum es muy importante revisar una y mil veces, no solo el importe de dinero a enviar, sino también el número de teléfono al que se hace. Esto es fundamental para no enviar el dinero al un número erróneo.

No obstante, puede suceder que otra persona se equivoque y nos llegue a nosotros, si esto pasa, ¿qué debemos hace si recibimos un Bizum de un número desconocido?

Desde Bizum advierten que “los Bizum que se envían a otro usuario no se pueden cancelar. Así de entrada no se puede anular el Bizum que se envía a otro usuario. Si la confusión ha sido fruto de un error al teclear, la forma de solucionarlo pasa por contactar con esa persona y pedirle que te lo devuelva”. Además hacen algunas recomendaciones básicas cuando recibimos un Bizum que no reconocemos.