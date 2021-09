En ese momento en el que tenemos que hacer alguna gestión del banco ponemos los cinco sentidos en ello para no equivocarnos en nada, especialmente si tenemos que enviar dinero, revisando la cantidad de dinero así como el destinatario para que el importe no acabe en manos de un desconocido . Precisamente eso que siempre intentamos evitar es lo que l e ha ocurrido a Gordon Layton , un hombre australiano de 88 años. Layton compró una casa y al hacer la transferencia de 60.000 euros a la empresa que le vendió la casa, se equivocó y acabó en manos de otra persona que se niega a devolverle el dinero.

Ese fallo del que entonces no tenía conocimiento ha terminado en una pesadilla de la que aún no termina de despertar. Según su hija, Jacqui Morrison-White, ha comentado a un medio australiano que "a las tres horas de esa transferencia ya sabíamos que había cometido un error". Dada la agilidad con la que se cercioraron del fallo, pensaban que se solucionaría al notificarlo rápidamente a los dos bancos, tanto al de Gordon Layton como el de la persona que por sorpresa se ha encontrado 60.000 euros en su cuenta.

"Los fondos se habían retirado ese mismo día y tuvieron que pedir permiso al destinatario no deseado para recuperar el dinero. Por supuesto, dijo que no", relata la hija, que pensaba que existían varios días hasta que la operación se efectuase y se pudiese, además, sacar el dinero. Ahora Layton intenta mantener la calma porque tiene problemas de salud y los nervios no son buenos para su tensión arterial.