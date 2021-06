Seguro que ya lo sabes y tu cabreo no ha sido poco. Ya hace un tiempo se avisaba de las nuevas comisiones que las entidades financieras estaban preparando. Por eso mismo, desde el comienzo del mes de junio la mayoría de bancos ya cobran comisiones por el simple hecho de mantener una cuenta corriente, aunque en este caso parece que afectan principalmente a los clientes menos vinculados con la entidad o aquellas que sean poco activas. Ahora bien, ¿puedo hacer algo para librarme de estas nuevas comisiones?

¿Cómo evitar las comisiones?

Con el endurecimiento de las condiciones para no tener que pagar la comisión muchos han tirado la toalla con su banco, pero realmente se puede evitar y ahorrar ese gasto , así lo explica Mónica Pina, experta financiera de Raisin España que da hasta cinco consejos para intentar que las nuevas políticas bancarias te afecten lo menos posible al bolsillo.

Todo depende de las condiciones de cada banco, por eso mismo su primer consejo es conocer la política del banco . Sus condiciones varían constantemente sin que lo sepamos, entre esos cambios están los requisitos que habría que cumplir para no tener que pagar simplemente por tener una cuenta bancaria, pues en la letra pequeña puede estar la clave para evitar cualquier pago de más.

En cambio, un aspecto a tener en cuenta en otras entidades es el uso de una tarjeta de crédito. Es posible que la sacases en su día para obtener una serie de beneficios pero que no la uses. Bien, esa inactividad puede penalizarte, por lo que tras leer las políticas de la entidad es probable que maximizar su uso te libre de ciertos cargos adicionales que pueden ser un lastre para tu economía. Si no la tienes, es probable que hacerte con una sea lo que buscan desde la entidad.