Por eso mismo, la policía de la zona donde se han dado los casos de este modus operandi han pedido a los ciudadanos, en especial a aquellos que tengan coches de alta gama, que eviten aparcar en zonas públicas pero, de hacerlo, revisen el coche por las zonas más recónditas antes de emprender la marcha y que al llegar a casa no lo dejen en la entrada, que lo aparquen en el garaje. En caso de encontrar algo sospechoso, piden que se pongan en contacto con las autoridades porque prevén un aumento de los casos en los próximos meses no solo en Canadá, probablemente en todo el mundo.

¿Y cómo consiguen los ladrones llevarse el coche sin levantar sospechas? Para entrar utilizan técnicas de toda la vida, con cuidado de no activar la alarma, y una vez dentro del habitáculo, utilizan un dispositivo electrónico que conectan al coche para programarlo y que el vehículo acepte la llave que ellos llevan para arrancarlo y emprender la marcha de forma discreta. Tanto que la próxima vez que vayas a coger tu coche no estará donde lo dejaste, y no, no se lo habrá llevado la grúa por estar mal estacionado.