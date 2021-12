En la estafa actual, la OSI explica que cuando se hacen pasar por nuestro banco lo suelen hacer porque supuestamente alguien ha accedido a nuestra cuenta o tarjeta , en la que se han realizado cargos y así conseguir información nuestra. En cambio, cuando suplantan nuestras compañías de suministros intentan recopilar datos personales , además de que por el momento no descartan que también estén suplantando a otros servicios y empresas.

A su vez, destacan las principales pautas que ofrece la Agencia Española de Protección de Datos para evitar caer en estas estafas. Primero, no dar información personal a desconocidos pese a que aseguren ser de nuestro banco o nuestra empresa de suministro. En caso de que no te inspire confianza la persona al otro lado del teléfono lo que aconsejan es cortar la comunicación y contactar con personas de confianza o los canales oficiales de la entidad para conocer si lo que ofrecían al otro lado de la línea es cierto o no.