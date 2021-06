En los últimos días los uppers han colapsado los memes en las redes sociales, ese lugar donde, en principio, quienes reinan son sus hijos o sus nietos. Pero estos días ha surgido un reto que les ha puesto en bandeja hacerse virales en Twitter. "Sin decir tu edad, di algo que la gente joven no entienda" , una imagen con ese texto ha sido más que recurrente en las redes, que se han llenado de ingeniosas respuestas que ha puesto nostálgico a más de uno y ha sacado más de una sonrisa y carcajadas a otros tantos.

La actriz Ana Milán fue una de las que se sumó a esta tendencia tirando de algo de ironía y reivindicación con un "Me voy a independizar", que fue todo un éxito entre sus seguidores, al igual que la respuesta que le dio el vocalista de Hombres G, David Summers. El cantante ha recordado una costumbre de cualquier adolescente que vivió sin móvil, solo con teléfono fijo: "Mamá, ¿me ha llamado alguien?", a lo que ella contestaba, "sí, pero no sé quién coño me ha dicho que era". Una costumbre a la que Milán, además, ha añadido que su madre también diría: "A ver si te crees que soy tu secretaria".