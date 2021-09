Toni Acosta y Silvia Abril, aventureras del podcast: "En este momento de la vida hacemos lo que nos da la gana"

"Esto era una entrevista y ahora es un coaching de autoayuda". Toni Acosta y Silvia Abril no se andan con chiquitas. Lo mismo te dan consejos para la vida que te lanzan una advertencia para estar en alerta: "Vete con cuidado con el titular que pongas que le damos la vuelta y te lo ponemos en el grupo", nos dicen. Así que tomamos las precauciones necesarias y empezamos. Ambas se han embarcado en un nuevo formato que no habían trabajado hasta hace poco, el podcast, y están cosechando buenos éxitos con 'Las del Grupo' , que se puede escuchar en la plataforma Podimo. Sin miedos y a la aventura, Toni y Silvia nos cuentan su experiencia en la entrevista en vídeo que puedes ver en la parte de arriba.

Tanto a Silvia Abril ('Padre no hay más que uno 2', 'La que se avecina' o 'Bajo el mismo techo') como a Toni Acosta ('Señoras del (h)AMPA', 'Poliamor para principiantes' o 'Gym Tony'), este nuevo proyecto les ha venido en un momento dulce, ese donde se mezcla la experiencia, el buen hacer y el no tenerlo miedo a la vida. "Llega en un momento con muchas cosas por descubrir pero también con muchas cosas vividas que hacen que nos apetezcan ver cosas nuevas . Por suerte las dos sabemos lo que queremos y podemos elegir un poco lo que hacemos", cuenta Silvia en la entrevista.

"Igual en otro momento más temprano de las carreras te da más susto", comenta Toni, "pero ahora me gusta la idea de que me propongan cosas nuevas. Nunca había hecho radio y ahora, por ejemplo, el concepto podcast me encanta". Y no es para menos. Cada semana se estrena un nuevo capítulo del programa y, además, las actrices y cómicas tienen un grupo de Telegram, @LasDelGrupo, que cuenta con casi 8.000 miembros y en el que invitan a todo el mundo a unirse a hablar.