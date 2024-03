Spain is different y lo saben en Europa: tenemos horarios que en otros países resultarían demenciales, como aquello de cenar a las 11 de la noche, tomar el vermú antes de medio día y sí, hacer una pausa de un par de horas en mitad del día. Y lo cierto es que hay varias explicaciones para esto último. Hay quien sostiene que el clima local hace no deseable sino imperativo el detenerse durante las horas de mayor calor. Hay quien dice que tras la Guerra Civil muchos españoles se vieron obligados a tener dos trabajos y la organización de nuestros horarios se dio así para facilitar el tránsito entre uno y otro.