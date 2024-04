Celeste, la camarera de ascendencia gallega cuyo gesto bautizó la Revolución de los Claveles

"Si no es con flores no es mi revolución". Antes de que 'la Revolución' se convirtiera en eso, en un slogan, hubo algunos gestos fundacionales todavía ajenos al marqueteo de postales y al comercio de camisetas estampadas. Este, empezó con una fiesta -"si no es una fiesta no es mi revolución"-, una fiesta cancelada para ser precisos. El restaurante Sir, de Lisboa, cumplía ese 25 de abril de 1974 un año desde su apertura. Para Celeste Caeiro, entonces camarera de 41 años, que iba a estar encargada del guardarropas, ese iba a ser el acontecimiento más importante del día.