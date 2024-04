Jefes de Estado, guerrilleros, líderes políticos: las cartas que hicieron Historia

"¿Cómo podéis comprar o vender el cielo o el calor de la tierra?". La pregunta sencilla y clara del Gran Jefe Seattle de la tribu de los Suwamish , dirigida a Franklin Pierce, el presidente de EE UU que en 1855 les ofrecía 'comprar' sus tierras, es un buen ejemplo de lo que distingue a una carta, como género, de otros textos: es un apelación a la reflexión conjunta , escrita desde un cierto lugar de sosiego. Dicho de otro modo, una carta no es carta por su formato o el medio en que se da a conocer, lo es por la profundidad de su mensaje. La 'carta' del Jefe Seattle ni siquiera fue una carta. Fue un discurso ante un representante del gobierno. Pero ya se sabe, hay cartas escritas en una servilleta , y 'cartas' que no son más que comunicados con pretensiones.

Mas encomiable es, de hecho, la carta que le escribió al propio Hitler nada menos que Mahatma Gandhi, quien dicho sea de paso se despide del genocida como '"su sincero amigo". Cosas del pacifismo. Le dice Gandhi a Hitler: "Está claro que usted es hoy la única persona en el mundo que puede evitar una guerra que podría reducir a la humanidad a un estado salvaje. ¿Estará dispuesto a pagar ese precio por un propósito cualquiera por muy digno que le parezca? ¿Escuchará la llamada de quien ha evitado deliberadamente el método de la guerra no sin considerable éxito? De cualquier manera espero su perdón, si he cometido un error al dirigirme a usted". Spoiler alert: no escuchó la llamada.