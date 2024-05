Diana Ross, Julio Iglesias, Jimmy Page: famosos que han cumplido ya 80 años y no lo sabías

Feliz cumpleaños atrasado Diana Ross . Si hubieras pasado por España con tu 'Legacy tour' hace un mes, hubiéramos entonado, todos, el cumpleaños feliz, ante tu siempre grácil figura y nos hubiéramos postrado ante tu voz flamantemente octogenaria. Feliz cumpleaños, Jimmy Page , demonio. Que cuando carguemos nuestras propias ruinas estas se parezcan, un poco, a las tuyas. Feliz cumpleaños Tim Rice , gracias por esa maravilla que es 'Jesucristo Superstar' que nuestro Camilo Sesto supo tan bien sustraer a la censura. Bueno, y gracias también por 'Evita', y qué diablos, gracias también por 'El Rey León'. La Gran Vía de Madrid no sería la misma sin tí.

Feliz cumpleaños, Julio Iglesias , bribón, la mitad de los españoles somos tus hijos y a la otra mitad nos gustaría serlo. Y lo sabes. Feliz cumpleaños George Lucas : vale, cumples 80 dentro de un par de semanas, pero eres demasiado importante en nuestras vidas y no queremos que se nos pase. Más que nada porque nuestras nuestras vidas a veces pueden ser galaxias muy, muy lejanas. Y aprieta el reverso tenebroso. Feliz cumpleaños José Luis Garci , fuiste el primero director español en ganar un Oscar y el último presentador en aparecer fumando en la tele, pero como estabas hablando de cine, como siempre, hay coherencia en ello (y, también, un poquito de nostalgia).

Feliz cumpleaños, Danny DeVito. Tu papel del jefe cabronazo en 'Taxi' fue realmente memorable y después nos has convencido tantas veces haciendo de loco bueno en 'Uno voló sobre el nido del cuco' (quién os iba a decir a ti a y a Jack Nicholson que ambos terminarían siendo malos de Batman), como papá de Matilda, como hermano de Schwarzenegger, o lo que sea. También te debemos a tí una película de Milos Forman, 'Man on the moon' dedicada a Andy Kauffman, tu compañero en 'Taxi', que estuvo a punto de hacerle perder la cabeza Jim Carrey (que lo mismo la perdió un poco).