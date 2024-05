La hipótesis de la vida inteligente más allá de nuestro planeta ha sido largamente explorada en el cine de ciencia ficción y el cine de terror llegando incluso a mezclar ambos géneros, en busca de películas inolvidables. La creatividad de las películas de extraterrestres no tiene fin. Es más, el cine de extraterrestres ha ido de la mano con los descubrimientos científicos que se han ido produciendo a lo largo de las décadas.

"ET", "Alien", "Encuentros en la Tercera Fase"... son solo algunos de los títulos de los que, quien más y quien menos, ha oído hablar. Pero el cine ha ido más allá de estas míticas películas: comedias, terror, drama, acción e incluso animadas, muchos de los títulos que han girado en torno a la vida extraterrestre. ¡Estas son nueve de las mejores películas de extraterrestres!

Un título que no podía faltar en esta selección. Todo un clásico del cine que hizo llorar en las butacas de los teatros a más de uno. "E.T. el extraterrestre" explora de manera tierna y conmovedora un encuentro entre una criatura de otro mundo que se pierde en la Tierra y un niño de California. El vínculo que se crea entre ellos la convierte no solo en una excelente película de ciencia ficción, sino también en una película sobre valores fundamentales en la sociedad.