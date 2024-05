Nino Bravo y María Amparo Martínez Gil se conocieron en una discoteca, gracias al periodista Guillermo Ortigueira, quien fue el encargado de presentarles. Lo suyo fue amor a primera vista . El hecho de que él fuera cantante marco su historia de amor, pues en la funda del single de 'Te quiero, te quiero', él le pidió a su novia que se casara con él. "Para Mari, mi único y verdadero amor con propuesta de matrimonio, ¿sí o no?" , escribió el artista, como se puede ver en el documental 'Nino Bravo: Vivir'. María Amparo le escribió inmediatamente la respuesta: "Sí".

Llegó a contactar con dos iglesias, pero el periodista Guillermo Ortigueira le pilló. "Un amigo común me enseño un papel diciendo qué día, dónde y a qué hora se casaban. Cuando yo voy a su casa el día en que se iba a casar, me ven. Pasaron por la terraza de un piso a otro, se cambiaron de iglesia a una próxima que había", cuenta en el documental. Al final, Nino Bravo y Mari se dieron por vencidos y se dejaron fotografiar .

Tan solo nueve meses después de su boda llegaba al mundo su primera hija, María Amparo. Meses después del nacimiento de la primogénita, la cigüeña encargaba otro bebe que lamentablemente Nino Bravo, no llegó a conocer. El 16 de abril de 1973, María Amparo, quedaba viuda, siendo tan solo una veinteañera y con dos hijas muy pequeñas .

Su vida, tal y como ella la había pensado, se desvanecía en cuestión de segundos. A pesar del dolor y sufrimiento que marco su vida para siempre, la joven supo recomponerse, e intento no quedarse estancada en el dolor y en lo que podía haber sido, por el bien propio y de sus hijas. Uno de los objetivos de la viuda de María Amparo, era mantener vivo el legado de su marido y padre de sus hijas .

A Mari no le gustaba nada acudir a los homenajes que le hacían al fallecido cantante. No obstante, tuvo muy claro, desde el minuto uno en el que su vida cambió para siempre, que quería que sus hijas conocieran hasta más mínimo detalle de la vida del cantante y que, aunque no estuviera presente, tuvieran muy claro quién era su padre.