Durante una entrevista a Abigail Hopkins, la única hija de Anthony Hopkins , ella culpabilizó a su padre de muchos de los traumas y problemas que había sufrido e incluso empleó la frase “ me destruyó ”. En Uppers hemos querido saber cómo es Abigail, la desconocida hija de Anthony Hopkins con la que no tiene contacto y por qué hizo esas declaraciones.

Después conoció al actor Richard Burton en un encuentro casual y decidió que esa sería su profesión y que no pararía hasta demostrar a sus padres que cumpliría su sueño. Consiguió terminar sus estudios en el Royal Welsh College of Music & Drama de Cardiff, Gales, y en los sesenta empezó a brillar en el teatro. En 1967 se abrió paso en el cine con películas como Lo que queda del día, Nixon y Amistad. Además, ya de mayor fue diagnosticado con el Síndrome de Asperger. Entre los premios que ha conseguido está su primer Oscar con la cinta 'El silencio de los corderos' de 1991 y un segundo Oscar en 2021, con 83 años, por su papel protagonista en El padre .

A Abigail le costó mucho superar la sensación de abandono que sufrió por culpa de su padre. Con 18 años empezó a consumir drogas e incluso declaró que la situación le llevó a querer quitarse la vida. “Los problemas con mi padre, sus asuntos, destruyeron mi salud mental a lo largo del tiempo. Me guardé tantas cosas en mi niñez que un día exploté”, contó su hija. Finalmente, empezó a superar sus problemas cuando aceptó que su padre no quería relacionarse con ella.

Por su parte, Anthony Hopkins reconoció en otra ocasión que “las familias se rompen” pero cada uno tiene que seguir con su vida. “Nosotros tenemos una relación fría. La vida es fría. Creo que somos dos extraños. A los hijos no les gustan sus padres. No tienen que quererse entre ellos. Supongo que soy egoísta, no fui un buen marido y tampoco me comporté como un buen padre”, aseguró.