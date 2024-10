La hora de Bill Cosby se estrenó en Estados Unidos en 1984 en el canal NBC para contar las desventuras de los Huxtable, una familia afroamericana de clase media-alta afincada en Brooklyn, Nueva York. Medio mundo se enamoró de Denise Huxtable, incluyendo a su segundo marido, aunque todavía no se conocían. La serie estuvo en antena hasta 1991 con ocho temporadas aunque Lisa Bonet hizo un parón hacia 1987 para protagonizar la serie Un mundo diferente que contaba cómo se desenvolvía su personaje en la universidad.

Volviendo a Lisa Bonet, tras el nacimiento de la niña, cuentan que llegaba tarde a los rodajes y que, incluso, no se presentaba, lo que al final provocó su despido de la serie Un mundo diferente. A continuación volvió a incorporarse a La hora de Bill Cosby pero algunas fuentes destacan que no se comportó de forma profesional y que su falta de interés motivó que en 1991 también prescindiera de ella la serie que la había hecho famosa.

Ni su vida personal ni la laboral parecían remontar . En 1993 protagonizó la cinta Ladrón de bancos sin mucho éxito y además se divorció de Lenny Kravitz . Los trabajos que la ofrecían no eran para su estreno en la gran pantalla sino películas con mucho menos presupuesto porque iban destinadas a verse en vídeo en el salón de casa. De aquellos tiempos solo destacó cuando protagonizó Enemigo público (1998) junto a Will Smith y en el largometraje Alta Fidelidad (2000).

Al cabo del tiempo, en 2005 Lisa Bonet conoció al actor Jason Momoa en un club de jazz. Ella tenía 38 años y el 26. La edad no fue un impedimento en su relación que se alargó hasta 2022. Para Jason, Lisa era su amor platónico desde que siendo un niño la veía en la tele en el papel de Denise Huxtable.

El trabajo de Lisa se había quedado en un segundo plano y, aunque retomó la actividad profesional, no consiguió brillar en sus apariciones. Rodó algunos capítulos de las series Girls o Ray Donovan en 2016 y dos años antes participó en determinados episodios de otras series como New Girl o The Red Road.