Hacia 2012 todo iba bien, pues los dos decidieron producir y protagonizar la cinta 6 Balas e, incluso, un año después, ambos volvieron a compartir película en Welcome to the Jungle. Desde ese momento ella emprendió su camino en solitario. Formó parte del reparto de películas como Paranormal Activity Security Squad (2016), Fury Of The Fist And The Golden Fleece (2018) y El Asesinato de Nicole Brown Simpson (2019). Sin embargo, no ha vuelto a trabajar en el cine. Lo cierto es que ni la crítica ni el público han reconocido los papeles que Bianca ha representado en la gran pantalla de modo que su trabajo como actriz ha sufrido un parón.