En 2023, el artista plástico Gabriel Suárez se puso en contacto con Carlos Vega , hermano del músico: quería su permiso para poder utilizar el título de la canción “Lucha de gigantes” para una serie de exposiciones; Carlos se lo concedió, y el proyecto se materializó en varias galerías con participación de Suárez y otros artistas de arte pop. “Luego me planteó —cuenta Carlos Vega— que se podía hacer una exposición de pintura que tuviera como tema fundamental para todos los pintores la figura de Antonio y que se pudiera complementar con una serie de conciertos en el mismo espacio. Me pareció un proyecto muy ilusionante”.

Fue Basilio Martí quien llamó a los participantes. “Sabe que tuve una relación estrecha con Antonio, sobre todo al final de su vida”, explica Nacho Campillo, de Tam Tam Go!. “Cantó conmigo en el Teatro Romano de Mérida meses antes de morir y estuvimos grabando unos temas en mi estudio. Cuando coincidíamos en camerinos en algún festival nos poníamos a cantar. Él admiraba a Tam Tam Go! y yo siempre he sido muy fan de Antonio. Me encanta interpretar sus canciones, hacerlas mías de alguna manera; es procurar que siga su legado vivo, que sus canciones no se pierdan”.