El misterio de la daga de Tutankamón que vino del espacio

En el siglo XIV a.C., cuando gobernó el faraón niño, aún no se conocían las técnicas para calentar el hierro hasta lograr su fundición, mientras que el rastro más antiguo de fundiciones de este metal no aparece hasta el siglo VI a.C. en Egipto. La daga mide casi 35 centímetros de longitud y su hoja de hierro contiene un 11 por ciento de níquel y un 0,6 por ciento de cobalto. Durante décadas, los arqueólogos sugirieron que el hierro de la daga no era nativo de la Tierra.