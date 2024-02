Robe Iniesta vuelve rockero al Prado: así 'suenan' Velázquez, Tiziano y Caravaggio

El rock transgresivo ha llegado hasta el madrileño Museo del Prado en su última publicación. En ella, la indiscutible protagonista es ‘El poder del arte’, una canción escrita por Roberto Iniesta , vocalista de Extremoduro y cuya elección para acompañar las obras de arte, un total de 27 , no es pura casualidad.

La elección no es casualidad, sino que, tal y como han explicado, “demuestra que existe un vínculo entre dos disciplinas aparentemente alejadas y que están pueden adquirir siempre lecturas inspiradoras” , haciendo así referencia a la colaboración que, aunque a priori a más de uno le resulte algo extraña por las diferencias existentes entre el arte clásico y el rock , se convierte sin duda en toda una forma de reivindicación del poder evocador de las imágenes y las posibilidades que presentan las diferentes expresiones artísticas.

View this post on Instagram

De hecho, en referencia a esta última palabra, “inerte”, que procede del latín y está compuesta por el prefijo in- (sin) y la raíz ars artis (arte), el autor habría señalado al Prado que “¿Es casualidad o es que en algún momento nos dimos cuenta de que sin arte es lo mismo que sin vida? La pintura no necesita música, ya tiene. Y la música no necesita imágenes, ya tiene. Somos nosotros los que necesitamos que alguien nos salve de una vida inerte. Gracias, Museo del Prado”.