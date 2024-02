La verdadera historia de Frida Kahlo: 32 cirugías para reparar su cuerpo

Han sido muchos los expertos que han analizado su obra, unas 200 pinturas, con el objetivo de encajarla en los diversos movimientos culturales de la época: Surrealismo, Arte moderno, Cubismo, Simbolismo y Realismo Mágico. Sin embargo, Frida Kahlo no reconocía sentirse parte de ninguno. “No sé si mis pinturas son o no surrealistas pero lo que sí estoy segura es que son la expresión más franca de mi ser”, dijo en aquel entonces Frida según diversos medios.